Ozzy Osbournes (74) Tochter Kelly Osbourne (38) hat in einer explosiven Wutrede gegen Prinz Harry (38) geschossen. Als in der aktuellen Folge des «I've Had It»-Podcasts das Gespräch auf den kleinen Bruder des britischen Thronfolgers Prinz William (40) kam, beschuldigte Osbourne Harry des «Jammerns und Klagens». Die unter anderem durch die Reality-Serie «The Osbournes» (2002-2005) bekannt gewordene Musikerin und Moderatorin bemerkte zu Harry: «Er sagt: ‹Wehe mir, ich bin der einzige, der psychische Probleme hat, mein Leben ist so hart.›»