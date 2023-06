WWDC 2023: Apple zeigt seine AR-Brille der Zukunft

Nach dem Aufsetzen wird Apple Vision Pro über «Optic ID» entsperrt. Das System analysiert die Iris von Nutzerinnen und Nutzern. Per einfachen Gesten, über die Augen und mit der Stimme können User die dreidimensionale Benutzeroberfläche bedienen, die Apps ähnlich wie gewohnt mit einzelnen Icons darstellt. So ist es beispielsweise möglich, ein Suchfeld anzusehen und per Sprachkommando den gewünschten Begriff quasi einzutippen.