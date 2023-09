WWE-Überraschung: Dwayne «The Rock» Johnson ist zurück beim Wrestling

Johnson stammt aus einer Wrestling–Familie, auch sein Vater und Grossvater waren bereits im Ring aktiv. «The Rock» selbst startete seine Karriere im Wrestling im Jahr 1995 und wurde zum Star. Ab dem Jahr 2001 widmete er sich aber immer mehr dem Filmgeschäft. Er drehte Streifen wie «Die Mumie kehrt zurück» (2001), «The Scorpion King» (2002) und «Welcome to the Jungle» (2003). Inzwischen zählt der Action–Star zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood. Zuletzt war er unter anderem in «Black Adam» (2022) und «Fast & Furious 10» (2023) zu sehen.