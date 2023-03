Er sei daraufhin zu seinem Hausarzt gegangen, der ihn wiederum direkt in die Notaufnahme geschickt habe. In einer Instagram-Story teilte Jean ein Video, in dem er im Krankenhaushemd und mit Maske in einem Rollstuhl zu sehen war. «Okay, sie bringen mich jetzt ins Zimmer. Ich war noch nie über Nacht im Krankenhaus», erklärte der haitianische Musiker. Ausserdem schrieb er dazu: «Manchmal vergessen wir, dass unser Körper unser Tempel ist.» In einem weiteren Post versicherte er seinen besorgten Fans aber auch: «Bin bald zurück.»