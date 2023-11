X-Alternative Bluesky: Wie trete ich dem exklusiven Klub bei?

Für einen schnellen Zugang besteht also die Möglichkeit, im Bekanntenkreis zu fragen, ob denn vielleicht jemand einen solchen Code übrig hat. Wer keinen auftreiben kann, muss sich wohl oder übel noch etwas gedulden und mit seiner E–Mail–Adresse auf der Bluesky–Website in eine Warteliste eintragen. Nach einem Klick auf die Schaltfläche «Create a new account» und einem weiteren auf «Next», findet sich hier die Option «Join the waitlist».