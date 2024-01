«X-Men»-Schauspieler Adan Canto ist tot

Geboren wurde Adan Canto im Dezember 1981 in Mexiko. Sein Debüt als Schauspieler gab er bereits im Alter von neun Jahren im Filmdrama «Bittersüsse Schokolade» (1992). Seinen grossen Durchbruch feierte der Schauspieler 2013 an der Seite von Kevin Bacon (65) in der Serie «The Following». Weitere Bekanntheit erlangte er durch die Serien «Narcos» (2015), «Designated Survivor» (2916) und «The Cleaning Lady» (2022).