Xavier Naidoo (51) soll in Österreich in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Wie unter anderem die «Kronen Zeitung» meldet, soll der Musiker am Samstag (22. Juli) im oberösterreichischen Mühlviertel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Fussgänger auf dem Gehweg gerammt haben. Der angeblich 39-jährige Mann sei gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzt worden, habe das Krankenhaus jedoch laut Polizeibericht noch am selben Tag wieder verlassen können.