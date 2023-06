Xbox, PlayStation, Amazon: Diese Spiele gibt es im Juni kostenlos

Xbox Game Pass und Games with Gold

Halterinnen und Halter des Xbox Game Pass kommen im Juni ebenfalls nicht zu kurz. Bereits neu im Sortiment sind seit letzter Woche «Chicory: A Colorful Tale», «Farworld Pioneers», «Car Mechanic Simulator 2021», «Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer» und «The Big Con». Am heutigen 6. Juni gesellen sich ausserdem «Amnesia: The Bunker» und «Hypnospace Outlaw» hinzu - und nur zwei Tage später folgen «Rune Factory 4 Special» und «Stacking». Am 13. Juni komplettiert «Dordogne» die Neuzugänge im Juni. Zwei Tage später, am Donnerstag, den 15. Juni, ist dann allerdings der Stichtag für einige Spiele, die den Games Pass verlassen. Wer also an folgenden Titeln Interesse hat, sollte bis dahin noch reinschauen: «Bridge Constructor Portal»; «Chorus»; «Maneater»; «Mortal Shell»; «Serious Sam 4» und «Total War: Three Kingdoms».