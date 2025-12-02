Xiaomi 15T Pro: Performance für unter 1.000 Euro

Hürden stellt Xiaomi mit dem 15T Pro auch den Usern nicht in den Weg, denen die Kameras eines Smartphones wichtig sind – ganz im Gegenteil! Für das verbaute Dreifachkamera–System mit Haupt–, Tele– und Ultraweitwinkelkamera, arbeitet Xiaomi mit den Spezialisten von Leica zusammen. Einer der Schwerpunkte dieser Handy–Generation liegt dem Hersteller zufolge auf der Bildqualität, was sich auch zeigt. Details kommen auf den Aufnahmen der 50–MP–Hauptkamera hervorragend zur Geltung und auch das Fünffach–Teleobjektiv überzeugt. Für Selfies steht ausserdem eine Frontkamera mit 32 Megapixeln zur Verfügung.