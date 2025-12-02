Xiaomi 15T Pro: Performance für unter 1.000 Euro

Das «Pro» im Namen des neuen Xiaomi 15T Pro deutet bereits an, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher von dem neuen Smartphone im Line–up des chinesischen Tech–Unternehmens einiges erwarten dürfen. Das Xiaomi–Gerät bietet im Vergleich zu Premium–Modellen anderer Anbieter leistungsfähige Hardware zu einem teils deutlich günstigeren Preis.
Edles Design und gute Performance unter 1.000 Euro
Gedacht sind die Geräte wohl für alle, die keine absolute High–End–Ausstattung benötigen, aber trotzdem auf Funktionen und Komfort noch teurerer Smartphones nicht verzichten möchten. Denn das Xiaomi 15T Pro kratzt zwar mit seiner UVP bei der grössten Speichervariante an der magischen 1.000–Euro–Grenze, bei den anderen Modellen liegt es aber weit darunter. Während die UVP der Smartphone–Version mit einem Terabyte an Speicher bei 999,90 Euro liegt, ist die Ausführung mit 256 Gigabyte bereits ab 799,90 Euro zu haben.
Von aussen sieht man dem Xiaomi 15T Pro nicht an, dass sich im Inneren ein echtes Arbeitstier versteckt. Das Design mit seinen abgerundeten Ecken wirkt schick und doch zurückhaltend – auch bei der Farbgebung des Gehäuses. Erhältlich ist das Smartphone in den Farben Schwarz, Grau und einem gedeckten Mocha Gold. In der Hand fühlt sich das Gerät hochwertig an, auch dank eines Gewichts von laut Hersteller rund 210 Gramm. Dabei empfindet man das Handy mit seinen Abmessungen von 162,7 x 77,9 x 7,96 Millimetern nicht als klobig.
Grosses Display, tolle Leica–Kameras
Wandert der Blick erstmals auf den Bildschirm, setzt sich dieser positive Ersteindruck fort. Inhalte auf dem grossen 6,83–Zoll–AMOLED–Display sehen grossartig aus. Knackige Farben kommen auf dem hellen Display mit einer Auflösung von 2.772 x 1.280 Pixeln ebenso zur Geltung wie dunklere Töne. Das Schauen von Serien, Filmen und YouTube–Videos macht dank guter Kontraste und einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz einfach Spass – egal ob bei ruhigen Landschaftsaufnahmen, düsterem Horror, bunter Animation oder straffer Action.
Im Inneren sorgen zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und der MediaTek–Chip Dimensity 9400+ für ausreichend Power, um alles flüssig darzustellen. Videoinhalte schauen, Fotos knipsen, aber auch das einfache Surfen durchs Internet oder die Bedingung von Apps geht bestens von der Hand. Zudem dürften auch sämtliche Games, selbst aufwendigere, für die nähere Zukunft keine grosse Hürde darstellen.
Hürden stellt Xiaomi mit dem 15T Pro auch den Usern nicht in den Weg, denen die Kameras eines Smartphones wichtig sind – ganz im Gegenteil! Für das verbaute Dreifachkamera–System mit Haupt–, Tele– und Ultraweitwinkelkamera, arbeitet Xiaomi mit den Spezialisten von Leica zusammen. Einer der Schwerpunkte dieser Handy–Generation liegt dem Hersteller zufolge auf der Bildqualität, was sich auch zeigt. Details kommen auf den Aufnahmen der 50–MP–Hauptkamera hervorragend zur Geltung und auch das Fünffach–Teleobjektiv überzeugt. Für Selfies steht ausserdem eine Frontkamera mit 32 Megapixeln zur Verfügung.
Astral Communication und solider Akku
Ein besonderes Feature ist die Unterstützung von Xiaomi Astral Communication. Hiermit soll eine Sprachverbindung zwischen zwei Geräten der 15T–Serie auch ganz ohne Zugang zu Mobilfunk oder WLAN ermöglicht werden. Wer beispielsweise gerne fernab jeglicher Zivilisation wandert, kann auch so mit anderen in der näheren Umgebung in Kontakt bleiben. Laut Xiaomi bietet das 15T Pro eine Reichweite von bis zu 1,9 Kilometern, beim kleineren 15T sollen es noch 1,3 Kilometer sein.
Ein Akku mit 5.500 mAh treibt das 15T Pro an. Wie lange dieser durchhält, ist natürlich von der Nutzung des Smartphones abhängig. Wer nicht durchgängig anspruchsvolle Games spielt und streamt, sollte damit locker durch den Tag – oder sogar zwei – kommen. Aber selbst wenn der Akku leer ist, lässt er sich mit bis zu 90 Watt per Kabel sehr schnell wieder aufladen. Für kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt sind entsprechende Ladegeräte separat erhältlich.
Ebenfalls für Outdoor–Abenteuer ist übrigens auch die Xiaomi Watch S4 geeignet, die insbesondere auf Gesundheits– und Fitnessfunktionen setzt. Die Smartwatch überwacht beispielsweise die Herzfrequenz und hält laut Hersteller bis zu 15 Tage durch. Auch hier muss man sich in Sachen Akku in der Natur also keine grossen Gedanken machen.
Fazit
Das Xiaomi 15T Pro hat ein sehr gutes Preis–Leistungs–Verhältnis zu bieten. Elegantes Design, ordentliche Performance, ein hervorragendes Display und tolle Leica–Kameras machen das Smartphone zu einem Gerät, das sich selbst vor der teils deutlich teureren Konkurrenz nicht verstecken muss.