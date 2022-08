«XY gelöst»: Das erwartet die Zuschauer im «Aktenzeichen»-Spin-off

«XY gelöst» (5. August, 21:15 Uhr, ZDF) heisst die neue True-Crime-Reihe, in der Moderator Sven Voss (46) in vier Folgen gelöste Kriminalfälle rekonstruiert. Mit diesem spannenden Format wird die Traditionsmarke auf einem neuen Sendeplatz erweitert. Im «Aktenzeichen XY ... ungelöst»-Spin-off werden die Taten, die Ermittlungen, Rückschläge und die Lösungen der Fälle in detaillierten Schritten erzählt. Neben nachgestellten Szenen teilweise an den Originalschauplätzen werden Statements der Fallbeteiligten und Interviews mit Ermittlern und Staatsanwälten gezeigt.