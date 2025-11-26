XY-Preisträger live zu Gast in «Aktenzeichen XY... Ungelöst»

Sie fuhr mit ihrem Auto auf den Angreifer zu, schrie ihn an, warf mit allem, was sie greifen konnte: Eier, einen Kaffeebecher. Als die schwer verletzte Frau es schaffte, dem Täter das Messer zu entwinden, trat die Helferin mutig nach dem Mann. Schliesslich gelang den beiden mit dem Auto die Flucht ins Krankenhaus. Die 36–jährige Frau überlebte den Angriff.