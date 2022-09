Diese Promis und Designer lieben Schmetterlinge

Der Butterfly-Effekt zieht seine Kreise: Auf Instagram zeigen zahlreiche Prominente ihre Begeisterung für den Schmetterlings-Kult. Bella Hadid (25) etwa hat das Butterfly-Emoji direkt hinter ihrem Namen in die Profil-Beschreibung aufgenommen. Vanessa Hudgens (33) liess es sich hingegen nicht nehmen, dem Coachella Festival 2022 in einem Mariah-Carey-Gedächtnislook einen Besuch abzustatten. In einem türkisen Schmetterlings-Top läutete sie auf Instagram damit die «Butterfly Season» ein. Laut eines Berichts des Online-Portals «Page Six» sind ausserdem Sängerin Dua Lipa (27) sowie «Riverdale»-Star Vanessa Morgan (30) grosse Fans des freizügigen Oberteils aus den 2000er Jahren.