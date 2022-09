Yahya Abdul-Mateen II hält «Aquaman» für «Clownsarbeit»

«Dir sollte bewusst sein, in welchem Film oder Genre du dich bewegst. So etwas wie ‹Aquaman›, das ist Clownsarbeit. ‹Aquaman› ist nicht ‹The Trial of the Chicago 7›», so Abdul-Mateen II. Damit verweist er auf das Drama über einen Gerichtsprozess über acht Demonstranten im Jahr 1969, das 2020 bei Netflix erschienen ist und bei dem er ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.