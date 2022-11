Yahya Abdul-Mateen II: Hauptrolle in neuer Marvel-Serie «Wonder Man»?

Über die neue Serie gibt es unterdessen bisher kaum Informationen. Destin Daniel Cretton (43), der bei «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» Regie führte, soll mit dem Drehbuchautor Andrew Guest an «Wonder Man» arbeiten. Ausserdem werde Ben Kingsley (78) erneut in die Rolle des Trevor Slattery schlüpfen, heisst es weiter. Noch ist unklar, ab wann Disney+ die neue Serie zeigt.