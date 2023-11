Yasin Mohamed: «Das Dschungelcamp würde mich auf jeden Fall reizen»

«In den Shows bin ich 100 Prozent ich»

Mohamed kann wie seine Kollegen bereits auf eine Reality–TV–Karriere zurückblicken und fiel in vielen Sendungen durch seine feierwütigen Auftritte und sprunghaftes Datingverhalten auf. Eine Teilnahme oder eine Aktion in einer Show habe er noch nie bereut, erklärt der TV–Star im Gespräch. «Alles, was ich in den Shows mache, bin 100 Prozent ich. Klar habe ich auch schon den ein oder anderen Fehler gemacht, aber daraus lerne ich. Und für den Zuschauer ist es ja auch ganz unterhaltsam», weiss Yasin. Natürlich sei es nie schön, wenn er für sein Verhalten in den sozialen Medien Hate abbekomme, «aber ich lasse das zum Glück gar nicht an mich ran. Wichtig ist mir, was meine Familie und meine engsten Freunde von mir denken und keine Fremden im Internet. Neid und Hate sind ja am Ende doch auch eine Form der Anerkennung», so der Reality–Profi.