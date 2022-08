Yeliz Koc sucht die Liebe in der Datingshow «Make Love, Fake Love»

Doch ganz so einfach scheint das auch wieder nicht zu werden, wie unter anderem einem Tweet des Senders zur neuen Datingshow zu entnehmen ist: «Single-Lady Yeliz Koc [...] wohnt mit ihren potenziellen Traumtypen in einer Villa - doch es gibt einen Haken: Nicht alle sind Singles. Yeliz muss also herausfinden, wer es ernst meint», heisst es dort. Genau das ist allerdings offenbar auch Kocs Triggerpunkt, wie sie im Gespräch mit RTL zugibt: «Ich bin ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt.»