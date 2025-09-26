Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Was sie sich wirklich wünscht

Nach Jahren der Funkstille stehen bei Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) weiter alle Zeichen auf Versöhnung. Das Ex–Paar, das sich 2020 noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow (3) getrennt hatte und danach durch Streit und Gerichtszoff von sich reden machte, bekommt nun sogar eine eigene Reality–Serie bei Sky. Doch trotz der Annäherung macht Koc im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung deutlich, dass alte Wunden noch nicht ganz verheilt sind.