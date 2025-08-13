Yeliz Koc verrät: So hat Snow auf Papa Jimi Blue Ochsenknecht reagiert

Rund eine Woche zuvor war Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen aufgrund einer unbezahlten Hotelrechnung vorübergehend festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert worden. Seit dem 17. Juli ist er wieder auf freiem Fuss, nachdem eine Kaution von 15.000 Euro hinterlegt wurde. Die offene Hotelrechnung von rund 14.000 Euro hatte angeblich seine Ex beglichen. Vor Gericht muss sich Ochsenknecht dennoch wegen «schweren Betrugs» verantworten. Laut der «Tiroler Tageszeitung» findet der Prozess am 22. August am Innsbrucker Landesgericht statt.