«Yellowjackets»-Star Melanie Lynskey trauert um Julian Sands

Seit Dienstag herrscht traurige Gewissheit im Fall Julian Sands (1958-2023). Der britische Schauspieler, unter anderem bekannt aus «Zimmer mit Aussicht», «Leaving Las Vegas» und «Ocean's 13», war Anfang des Jahres zu einer Wanderung am sogenannten Mt. Baldy in Kalifornien aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Rechtsmedizin identifizierte am 27. Juni eine kurz zuvor gefundene Leiche als die von Sands. Melanie Lynskey (46) erinnert sich nicht nur an einen Schauspielkollegen, sondern an einen guten Freund.