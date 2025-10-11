«Yellowjackets»: Vierte Staffel wird die letzte der Serie sein

In dem Statement nennen sie die Geschichte rund um eine in der Wildnis abgestürzte Gruppe von Schülerinnen «emotional, wild und zutiefst menschlich». Die Story – die auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt – zu erzählen, sei für Lyle und Nickerson «eine zutiefst bedeutsame Erfahrung und eine wahre Ehre». Den Schauspielerinnen und Schauspielern, der Crew, den Autoren und natürlich auch den Fans seien sie zutiefst dankbar. Die beiden beenden den Beitrag mit einer Anspielung auf Dinge, die in der Serie passieren: «Wir können es kaum erwarten, das letzte Kapitel mit euch zu teilen und hoffen, dass ihr es... köstlich findet.»