«Yellowstone»-Dreh war leichter ohne Kevin Costner

Nach fünfeinhalb Staffeln war die Figur des Schauspielers zuletzt nicht mehr Teil der Erfolgsserie. Luke Grimes (40), der in der Paramount–Serie Costners Sohn Kaye Dutton spielt, sagte nun im Gespräch mit «Esquire»: «Hoffentlich erkennt jeder, dass es an der Zeit war.» Und weiter: «Um ganz ehrlich zu sein, bedeutete, dass Kevin weg war auch, dass ein Teil des Konflikts weg war. Offensichtlich hat es nicht so viel Spass gemacht, dabei zu sein. Ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber es war tatsächlich die einfachste Staffel, die wir gedreht haben», sagte er über die zweite Hälfte von Staffel fünf der Serie. Costner verliess die Serie nach der ersten Hälfte von Staffel fünf, die Ende 2022 erschienen war.