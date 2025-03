«Yellowstone»: Luke Grimes bekommt eigene Serie

Ein ursprünglich geplanter Ableger namens «6666» über die Four Sixes Ranch in West Texas wurde vorerst auf Eis gelegt, da Serienmacher Sheridan das echte Anwesen erworben hat und besondere Sorgfalt bei der Umsetzung walten lassen möchte. Abgesagt wurde «6666» jedoch bislang noch nicht. Es wird in Branchenkreise damit gerechnet, dass auch an dieser Idee in naher Zukunft weitergearbeitet werden soll.