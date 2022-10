«Yellowstone»-Prequel: Ex-007 Timothy Dalton ist an Bord

Die erfolgreiche Ursprungsserie «Yellowstone» geht im November bereits in die fünfte Staffel. Das zentrale Thema des Neo-Westerns ist - wie auch in beiden Prequels - die Familie Dutton und die Menschen, die mit ihnen auf der Ranch in Montana wohnen. Auch im «Yellowstone»-Prequel «1883» von Taylor Sheridan (52), das im Dezember 2021 veröffentlicht wurde, sind namhafte Stars mit an Bord. Sängerin Faith Hill (55) ist darin an der Seite des Country-Sängers Tim McGraw (55) zu sehen.