«Yellowstone»: So verabschiedet sich Kevin Costner von John Dutton

Achtung, Spoiler auf die neuen «Yellowstone»–Folgen!

Gleich zu Beginn von Episode eins der zweiten Hälfte der fünften Staffel löst sich auf, wie der Patriarch der Familie Dutton aus der Serie und aus dem Leben scheidet. John Dutton – in den vorherigen Staffeln verkörpert von Kevin Costner – wird tot in seiner Gouverneursvilla in Montana aufgefunden. Eine tödliche Schusswunde hat ihn in seinem Badezimmer niedergestreckt. In der Serie bekommen Fans dazu Detail–Aufnahmen einer blutverschmierten Leiche zu sehen, Costners Gesicht allerdings nicht.