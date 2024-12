«Yellowstone»-Spin-off mit Kelly Reilly und Cole Hauser in der Mache

Wer ist im Spin–off von «Yellowstone» dabei?

Im Zentrum des Ablegers der Neo–Westernserie sollen demnach Kelly Reilly (47) und Cole Hauser (49) in ihren Rollen als Beth Dutton and Rip Wheeler stehen. Beide hätten entsprechende Deals bereits geschlossen. Monatelang sei verhandelt worden. Es sei zudem wahrscheinlich, dass auch weitere aus «Yellowstone» bekannte Gesichter auftauchen werden. Kevin Costner (69) dürfte wohl nicht darunter fallen. Der Hollywoodstar war bereits in der zweiten Hälfte von Staffel fünf nicht mehr als John Dutton dabei. Seinen Ausstieg hatte er nach zahlreichen Gerüchten im Juni angekündigt.