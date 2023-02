«You - Du wirst mich lieben»: Fünf Fakten zum Start von Staffel vier

Das wissen wir über die vierte Staffel

Dem Trailer der vierten Staffel nach zu urteilen, erwartet das «You»-Publikum ein überraschender Twist in London. Denn ausgerechnet Serienkiller Joe wird in den neuen Folgen zum Detektiv. Der sogenannte «Eat the Rich Killer» treibt in Englands Hauptstadt sein Unwesen und hat es offenbar auf den privilegierten sozialen Kreis rund um Joe abgesehen. Showrunnerin Sera Gamble erklärte dem Netflix-Magazin «Tudum»: «Wie ihr wisst, beschäftigt sich jede Staffel mit einer neuen Stadt und einer neuen ‹You› [Person Joes Begierde]. Die vierte Staffel, die in London spielt, versetzt Joe in einer ganz anderen Art von Thriller: einem Whodunit Murder Mystery.»