«You»-Macherin enthüllt: So geht es nach dem Cliffhanger-Ende weiter

Die beliebte Serienmörder-Serie «You - Du wirst mich lieben» führt mit den neuen Episoden aus Staffel vier einmal mehr die Charts des Streamingdienstes Netflix an. Zum ersten Mal ist eine «You»-Staffel auf zwei Blöcke à fünf Episoden aufgeteilt. Die restlichen fünf Folgen aus Staffel vier werden am 9. März auf Netflix erscheinen, und die Serienmacherin enthüllte nun gegenüber «TVLine», wie es nach dem atemberaubenden Cliffhanger-Finale und der Enthüllung der Identität des «Eat the rich killers» (auf Deutsch: Fresst-die-Reichen-Killer) weitergehen wird.