«Young Sherlock»-Trailer bricht alle Rekorde

«Young Sherlock» sorgt bereits vor dem offiziellen Serienstart für Aufsehen. Der Trailer der neuen Serie bei Amazon Prime Video stellt alles in den Schatten. Mit 223 Millionen Aufrufen in nur sieben Tagen bricht er sämtliche Rekorde.
Erfolgreichster Trailer einer Prime–Video–Serie
Der Trailer, der am 5. Februar Premiere feierte, erzielte laut "Deadline" innerhalb der ersten sieben Tage 223 Millionen Aufrufe. Damit ist es der in diesem Zeitraum meistgesehene Serien–Trailer in der Geschichte von Amazon Prime Video.
Damit wurde die Vorschau auf «Young Sherlock» öfter gesehen als die Trailer zu den erfolgreichsten Prime–Video–Serien. «Young Sherlock» liegt nun komfortabel auf dem ersten Platz, gefolgt vom ersten Trailer zu «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» (Staffel 1), der in sieben Tagen 163,6 Millionen Aufrufe erzielte, und einem Trailer zur zweiten Staffel von «Der Sommer, als ich schön wurde», der 151,8 Millionen Aufrufe erreichte.
«Young Sherlock» zeigt den Background der Figur Sherlock Holmes
In «Young Sherlock» ist Holmes ein ungestümer junger Mann, dem ein Mord angehängt wird. Sein erster Fall enthüllt eine weltumspannende Verschwörung, die sein Leben für immer verändert.
Die Serie spielt im Oxford der 1870er Jahre und führt ihn auch ins Ausland – und zeigt die frühen Abenteuer des rebellischen Jugendlichen, bevor er Detektiv und einer der berühmtesten Bewohner der Baker Street wird.
Cast aus jungen Talenten und erfahrenen Stars
Hero Fiennes Tiffin (28) wird den jungen Sherlock spielen. In der Serie spielen zudem Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons und Oscarpreisträger Colin Firth mit.
Guy Ritchie ist als ausführender Produzent an Bord
Basierend auf der Spin–off–Buchreihe von Andrew Lane inszeniert Starregisseur Guy Ritchie die ersten beiden Episoden und ist ausführender Produzent von «Young Sherlock». Ritchie führte bereits bei «Sherlock Holmes» (2009) und «Sherlock Holmes: Spiel im Schatten» (2011) Regie, in denen der Detektiv von Robert Downey Jr. verkörpert wird.
Matthew Parkhill fungiert als Showrunner und «Young Sherlock» startet am 4. März 2026 exklusiv auf Amazon Prime Video.