«Young Sherlock»-Trailer bricht alle Rekorde

Damit wurde die Vorschau auf «Young Sherlock» öfter gesehen als die Trailer zu den erfolgreichsten Prime–Video–Serien. «Young Sherlock» liegt nun komfortabel auf dem ersten Platz, gefolgt vom ersten Trailer zu «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» (Staffel 1), der in sieben Tagen 163,6 Millionen Aufrufe erzielte, und einem Trailer zur zweiten Staffel von «Der Sommer, als ich schön wurde», der 151,8 Millionen Aufrufe erreichte.