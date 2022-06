YouTube-Hit: Das sagt der Palast zu Prinz Williams Ausraster

Das soll in dem Video zu sehen sein

Offenbar war der Herzog von Cambridge mit seiner Familie bei einer Radtour in der Nähe ihres Anwesens Anmer Hall in Sandringham unterwegs, als die Royals auf den angeblichen Paparazzo stiessen. Laut den Berichten ist in dem Clip ein wütender Prinz William zu sehen, der dem Fotografen vorwirft: «Sie waren hier draussen und haben nach uns gesucht.» Ausserdem sagt William demnach in dem Clip: «Wie können Sie es wagen, sich so unseren Kindern gegenüber zu verhalten? Hier herumschleichen und nach uns und unseren Kindern suchen?»