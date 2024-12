YouTube-Jahresrückblick: Von der Heim-EM bis zur US-Wahl

Die drei in Deutschland angesagtesten Songs waren unterdessen «Wunder» von Ayliva (26) und Apache 207 (27), «Disturbed – The Sound of Silence (original + CYRIL remix)» und «I like the way you kiss me» von Artemas (25). Zu den angesagtesten Creatorn in Deutschland gehören Fussballstar Cristiano Ronaldo (39) auf Platz eins, der zuletzt umstrittene US–YouTuber MrBeast auf der Zwei und der bereits erwähnte Jo Jonas auf der Drei. Weiter geht es mit den Kanälen Stokes Twins, tomatolix, Canselguel, Kaan, LukasBS, Jessie Bluegrey und DieWalsers.