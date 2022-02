YouTube-Stars Paola Maria und Alexander Koslowski haben sich getrennt

«Harte Zeit» in den vergangenen zwei Jahren

Sascha Koslowski fügt an: «Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie wie am ersten Tag.» Sie hätten «die letzten zwei Jahre immer wieder eine harte Zeit» gehabt, erzählt Paola Maria. «Wir haben immer versucht, aus dieser Zeit das Beste zu machen und rauszukommen. Wir haben aber gemerkt: Wir sind an einem Punkt, an dem wir es nicht mehr schaffen.» Ihr Ehemann erklärt: «Wir funktionierten nicht mehr zusammen. Wir haben uns auch selbst verloren.»