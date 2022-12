Yvonne Catterfeld hat eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen

«Die Mama, die grosse Tochter und das kleine Mädchen sind im März geflohen und wohnen jetzt bei uns, der Papa ist noch in der Ukraine. Das sind wirklich ganz feine Menschen», berichtet Yvonne Catterfeld in der «Neuen Osnabrücker Zeitung» von ihren Mitbewohnern. Doch die unruhigen politischen Zeiten haben die Sängerin verunsichert. Auch das Leben in Deutschland würde immer schwerer werden. «Ich frag' mich, wie viele Rentner das schaffen. Früher habe ich mich sicher und wohlgefühlt, heute sehe ich eine Situation, der ich nicht mehr vertrauen kann. Alles wackelt und wankt», macht sich die 43-Jährige Sorgen.