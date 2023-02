Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (43) hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Auf der Berlinale gab die ehemalige «GZSZ»-Darstellerin gegenüber der «Bild am Sonntag» bekannt, dass sie nach der Trennung von Oliver Wnuk (47) erneut vergeben sei. «Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung», sagte sie. Sie wolle daraus auch gar kein Geheimnis machen, sei nur bislang noch nicht danach gefragt worden. Ihr neuer Freund stehe selbst nicht in der Öffentlichkeit, weswegen sie nicht mehr verraten wolle, heisst es weiter.