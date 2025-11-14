Yvonne Catterfeld und Adam von Mack: Pärchenpremiere auf rotem Teppich

Überraschung bei der Bambi–Verleihung am Donnerstag: Yvonne Catterfeld (45) zeigte sich in Begleitung ihres Partners Adam von Mack auf dem roten Teppich. Das Besondere daran: Obwohl die beiden bereits seit vier Jahren liiert sind, handelt es sich um ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Die Sängerin und Schauspielerin hält ihr Privatleben normalerweise unter Verschluss.