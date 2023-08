Sieht man sie bald wieder im TV?

Rowe wiederum bedankte sich in einer Story bei allen Gratulanten. Sie habe sich «aus tiefstem Herzen» sehr darüber gefreut, wie viele Menschen an sie gedacht hätten. Sie haben ihren Geburtstag jedoch «komplett zur Seite geschoben» und nicht gefeiert. Nicht einmal ein Glas Champagner habe sie getrunken. Denn sie stecke in etwas drin, «wo ich mich voll konzentrieren muss». Arbeitet sie etwa an einem weiteren TV-Auftritt? Seit dem Dschungelcamp ist sie zwar viel unterwegs und häufiger Gast auf Events wie der Bertelsmann-Party im Juni und der Berliner Fashion Week im Juli. Doch im Fernsehen sah man sie bis auf «Grill den Henssler» Ende April nicht mehr. Auf jeden Fall, so betonte die gelernte Visagistin noch, wolle sie ihre Geburtstagsfeier später nachholen. Vielleicht feiert dann ja auch Yvonne Woelke mit.