Yvonne Woelke und Peter Klein drehen gemeinsam für RTL

Woelke und Klein hatten sich am Rande der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» kennengelernt. Dabei hatten sie Anfang dieses Jahres unfreiwillig für einen Skandal gesorgt, der das Dschungelcamp in den Schatten stellte. Peter Kleins Exfrau Iris Klein (55) hatte in den sozialen Medien behauptet, er habe sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen.