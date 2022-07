Zac Efron und Netflix wegen gemeinsamer Show verklagt

Das Problem: Die Firma hört auf den Namen Down To Earth Organics und behauptet, sämtliche Rechte an dem Namen «Down To Earth» für Medien- und Unterhaltungszwecke zu besitzen. Dies sei bereits lange vor Ausstrahlung der Reisedokumentation eingetragen worden. Die Netflix-Show, in der Efron in allen Teilen der Welt nach gesunden und nachhaltigen Lebensweisen sucht, verwirre den Kunden, heisst es weiter.