Zachery Ty Bryan: «Hör mal, wer da hämmert»-Star erneut verhaftet

Niedergang der Karriere nach «Hör mal, wer da hämmert»

Zachery Ty Bryan startete Anfang der 1990er-Jahre seine Karriere als Kinderdarsteller. Der Durchbruch kam 1991 mit «Hör mal, wer da hämmert». In der Kult-Sitcom spielte er Brad, den ältesten Sohn des von Tim Allen (70) verkörperten Heimwerkerkönigs Tim Taylor. Nach dem Ende der Serie 1999 blieben die grossen Rollen für Zachery Ty Bryan aus. Im Jahr 2006 hatte in «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» einen kleineren Auftritt.