Zahlreiche Promis möchten Radiosender Cosmo retten

«Der vielfältigste und migrantischste Radiosender Deutschlands ist in Gefahr!» Mit diesen Worten wird in einer Online–Petition gewarnt, dass Cosmo vor dem Aus stehen könnte. Das öffentlich–rechtliche Angebot sei demzufolge im Rahmen der Reform des Rundfunkstaatsvertrags möglicherweise gefährdet. Ende Mai sei in einer Sitzung des WDR–Rundfunkrats klar geworden, dass der Sender nicht linear fortgeführt, sondern «womöglich nur noch in einzelnen digitalen Produkten überleben» könnte. Dem möchte sich eine grosse Zahl prominenter Persönlichkeiten entgegenstellen.