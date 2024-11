Zara Tindall geniesst seltenes Blitzlicht-Date mit Ehemann Mike

Wenn Mike Tindall (46) nicht gerade bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps mitwirkt oder eine bedeutsame royale Veranstaltung stattfindet, stehen er und seine Ehefrau Zara Tindall (43) in aller Regel nicht im Rampenlicht. Am vergangenen Montag (25. November) hatten die Tochter von Prinzessin Anne (74) und der ehemalige Rugbyspieler aber doch ein Date im Blitzlicht: Gemeinsam wohnten sie der Vergabe der diesjährigen Beauty Awards in London bei und bewiesen elegantes Stilbewusstsein im Doppelpack.