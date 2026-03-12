Zara Tindall und Carole Middleton: Aus Versehen Partnerlook

Es gibt Zufälle, die sich kein Stylist hätte besser ausdenken können. Als Zara Tindall (44) und Carole Middleton (71) am Mittwoch beim Cheltenham Festival eintrafen, trugen beide nahezu identische graufarbene Wollmäntel und auch der Rest ihrer Outfits wirkte wie abgesprochen – war es aber nicht.
Dabei war der Ladies Day ohnehin schon ein besonderer: Nach sieben Jahren Pause feierte die traditionsreiche Bezeichnung ihr Comeback.
Kuss vor Publikum
Für den Lacher des Tages sorgte ein Schnappschuss, der schnell die Runde machte: Mike Tindall (47) küsste seine Frau Zara, während Carole Middleton daneben stand und mit amüsiertem Blick zuschaute. Das Trio wirkte auf den Fotos so vertraut und unbeschwert, als käme man seit Jahren gemeinsam hierher.
Zara kombinierte zur grauen Wolle eine burgunderrote Bluse, einen dunkelbraunen Rock, schwarze Veloursstiefel und einen zierlichen Fascinator – plus Sonnenbrille, denn Cheltenham zeigte sich ungewöhnlich sonnig. Carole ergänzte ihren Hahnentritt–Mantel mit einer braunen Kunstfellstola, Veloursstiefeln und einem Fedora–Hut von Hicks & Brown – exakt jenes 115–Pfund–Modell, das Tochter Kate bereits 2020 beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham getragen hatte. Dazu eine klassische schwarze Vintage–Birkin. Beide hatten Lederhandschuhe angelegt.
Royale Verstärkung aus der Luft
Am Ladies Day kam auch die restliche royale Verstärkung. Queen Camilla (78) flog per Hubschrauber ein und traf im Führring auf Rachael Blackmore (36) – die erste Frau, die sowohl das Grand National (2021) als auch den Cheltenham Gold Cup (2022) gewann, inzwischen im Ruhestand und sichtlich schwanger. «Oh wow, herzlichen Glückwunsch, Rachael», soll Camilla laut «Daily Mail» ihr gesagt haben, als sie den Babybauch entdeckte. Ausserdem ehrte die Königin Jockeyreiterin Aamilah Aswat, die im vergangenen Monat als erste schwarze Frau ein Springrennen in Grossbritannien gewann. «Einfach brillant», kommentierte Camilla ihren Erfolg. Auch Prinzessin Anne (75) liess sich blicken, in einem waldgrünen Ensemble mit buntem Seidenschal.