Zara Tindall und Carole Middleton: Aus Versehen Partnerlook

Royale Verstärkung aus der Luft

Am Ladies Day kam auch die restliche royale Verstärkung. Queen Camilla (78) flog per Hubschrauber ein und traf im Führring auf Rachael Blackmore (36) – die erste Frau, die sowohl das Grand National (2021) als auch den Cheltenham Gold Cup (2022) gewann, inzwischen im Ruhestand und sichtlich schwanger. «Oh wow, herzlichen Glückwunsch, Rachael», soll Camilla laut «Daily Mail» ihr gesagt haben, als sie den Babybauch entdeckte. Ausserdem ehrte die Königin Jockeyreiterin Aamilah Aswat, die im vergangenen Monat als erste schwarze Frau ein Springrennen in Grossbritannien gewann. «Einfach brillant», kommentierte Camilla ihren Erfolg. Auch Prinzessin Anne (75) liess sich blicken, in einem waldgrünen Ensemble mit buntem Seidenschal.