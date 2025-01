Zara und Mike Tindall: Familienspass beim Pferderennen

Zara Tindall trug zu dem Pferderennen einen dunkelblauen Nadelstreifen–Anzug und trotzte dem nasskalten englischen Wetter mit einem burgunderroten Rollkragenpullover sowie kastanienbraunen Lederhandschuhen. Dazu kombinierte die ehemalige Olympionikin ein dunkelrotes Stirnband aus Samt und eine marineblaue Lederhandtasche. Mike Tindall war mit einer burgunderfarbenen Krawatte zum klassischen Tweed–Anzug und dunkelbraunen Mantel farblich bestens auf seine Ehefrau abgestimmt. Die beiden kamen Hand in Hand mit ihrem dreijährigen Sohn, gekleidet in schwarzer Steppjacke und weissen Sneakers, bei dem Event an.