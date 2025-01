Zauberhafte Finanzen für «Harry Potter»: So reich ist Daniel Radcliffe

Zum Vergleich: Die «Harry Potter»–Schöpferin J.K. Rowling (59) ist noch um einiges reicher als der Star ihrer Verfilmungen. In den Jahren 2004 bis 2007 schätzte die Zeitschrift «Forbes» ihr Vermögen auf rund eine Milliarde US–Dollar, also rund 800 Millionen Pfund. Auch wenn ihr Reichtum in den letzten Jahren etwas zurückgegangen sein soll, vermuten Experten aktuell ein Hab und Gut in Höhe von immerhin noch ca. 900 Millionen US–Dollar.