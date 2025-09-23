Zayn Malik bekommt eigene Las-Vegas-Residency

Ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere: Zayn Malik (32) hat für kommendes Jahr eine Residency in Las Vegas angekündigt. Der ehemalige One–Direction–Star wird im Januar 2026 sieben Shows in der Glücksspielmetropole spielen. Das verkündete der «Pillowtalk»–Sänger am Montagabend auf Instagram. Insgesamt stehen zwischen 20. und 31. Januar sieben Konzerte an im Dolby Live Park MGM an.