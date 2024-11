Zayn Malik: Emotionales Tribut an Liam Payne bei Konzert

Zayn Malik verschob Konzerte wegen Liam Payne

Liam Payne starb am 16. Oktober im Alter von 31 nach einem Sturz von einem Balkon im dritten Stockwerk eines Hotels in Buenos Aires in Argentinien. Nach dem Tod seines ehemaligen Bandkollegen hatte Zayn Malik seine für Oktober und November geplanten Konzerte in Nordamerika in den Januar 2025 verschoben. «Aufgrund des herzzerbrechenden Verlusts diese Woche, habe ich mich entschieden, den US–Abschnitt der ‹Stairway to the Sky›–Tour zu verschieben», hiess es in einem Statement auf Instagram. «Ich liebe euch alle und danke für euer Verständnis.»