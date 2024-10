Zayn Malik verschiebt Tour-Auftritte nach Tod von Liam Payne

Zayn Malik (31) sollte im Rahmen seiner «Stairway to the Sky»–Tour in den kommenden Tagen mehrere Konzerte in den USA geben. Aufgrund des plötzlichen Todes seines ehemaligen One–Direction–Bandkollegen Liam Payne (1993–2024) hat der Sänger die Auftritte jedoch abgesagt. Malik sollte unter anderem in San Francisco, Los Angeles und New York auftreten.