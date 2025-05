ZDF bringt «Sketch History» zurück - aber einer fehlt

In den neuen Folgen werden unter anderem ABBA, die Malerin Frida Kahlo, Helmut Kohl und Franz Josef Strauss auftauchen. Die Affenforscherin Jane Goodall soll an genervten Gorillas verzweifeln. Albert Einstein muss sich derweil mit den Handwerkern der Berliner Trockenbaufirma Kasallek herumärgern. Die von Alexander Schubert (55) und Holger Stockhaus (52) verkörperten Publikumslieblinge kehren in der vierten Staffel zurück.