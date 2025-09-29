ZDF-Fernsehfilm «Im Rausch» über die zerstörerische Macht des Alkohols

Katrin Sass: «Pfefferminz und Alkohol – die Mischung hat mich jahrelang begleitet»

Eine besondere Szene zeigt ein Interview, das Journalistin Katja mit Schauspielerin Katrin Sass (68) in deren Trailer am Set führt. Die Schweriner Schauspielerin, die im realen Leben vor mehr als 25 Jahren ihre eigene Alkoholsucht überwand, verkörpert sich dabei selbst. Im Film konfrontiert sie Katja direkt: «Ist es möglich, dass du eventuell selber trinkst?» Sie fügt hinzu: «Weil ich sehe das, ich höre das, aber vor allem rieche ich's. Pfefferminz und Alkohol – die Mischung hat mich jahrelang begleitet.» Ein Moment, der die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt und das Drama noch eindringlicher macht.