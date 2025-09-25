«ZDF-Fernsehgarten on tour»: Andrea Kiewel sendet aus dem Saarland

Einmal im Jahr verlässt der «ZDF–Fernsehgarten» den Mainzer Lerchenberg und reist für zwei Herbstausgaben zu zum Tag der Deutschen Einheit in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten ausrichtet. In diesem Jahr heisst das Ziel Saarland. An zwei Sonntagen (5. und 12. Oktober) meldet sich Andrea Kiewel (60) jeweils ab 12 Uhr live aus der Völklinger Hütte.