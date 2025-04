«ZDF-Fernsehgarten» startet wieder: Diese Gäste begrüsst Andrea Kiewel

Giovanni Zarrella, Thomas Anders und Ross Antony angekündigt

Wie der Sender mitteilte, wird «Kiwi» in der Auftaktfolge unter anderen Comedian Kaya Yanar, Giovanni Zarrella, Ross Antony, Loona, Iggi Kelly sowie Marcus & Martinus begrüssen. Thomas Anders feiert «40 Jahre Modern Talking». Und zusammen mit Mallorca–Star Lorenz Büffel soll der «Star Wars Day» zelebriert werden. Weiter sind die Showgruppe Angels inc, eine Slackline–Freestyle–Aktion in 15 Metern sowie TV–Koch Armin Rossmeier angekündigt.